Shakira arrasa Piqué em nova música

Após se divorciar de Gerard Piqué, ex-jogador do Barcelona, a cantora Shakira lançou uma música nova onde visa o ex-marido e a sua nova namorada.

A cantora colombiana e o antigo jogador do Barcelona separaram-se depois de alegadamente Piqué se ter envolvido com uma funcionária da sua empresa. Entretanto, o ex-capitão culé assumiu publicamente Clara Chía como namorada.

Em resposta a esta suposta traição, Shakira colocou uma música no Youtube, sob produção do DJ argentino Bizarrap, onde os versos parecem ser dirigidos dirigidos ao antigo defesa central, de 35 anos.

"Contigo não regresso nem que chores ou supliques. Entendi que não é culpa minha que te critiquem, só faço música, peço desculpa se te salpiquei", "deixaste-me a sogra como vizinha, com a imprensa à porta e uma dívida ao fisco" ou "as mulheres não choram, as mulheres faturam" são alguns dos versos, do tema que dura cerca de três minutos, aparentemente direcionados a Piqué.



Além do ex-jogador do Barcelona, também a atual namorada do ex-marido, Clara Chía, foi visada. "Tem nome de pessoa boa, 'clara-mente' não é como soa. Tem nome de pessoa boa, 'clara-mente' é igualzinha a ti. Para tipos como tu. Eu era grande para ti, por isso estás com uma igualzinha a ti."



A concluir, Shakira compara-se a Clara Chía: "Eu valho duas de 22. Trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio", canta a colombiana.