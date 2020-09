Shanghai SIPG de Vítor Pereira foi derrotado

Hoje às 16:58 Facebook

O Shanghai SIPG, orientado por Vítor Pereira, perdeu este sábado com o Hebei, por 2-0, em jogo da nona jornada da liga chinesa, e pode ser apanhado na liderança do Grupo B pelo Beijing Guoan.

Wang Qiuming, aos 45 minutos, numa recarga a um remate que embateu no poste, adiantou o Hebei, e, já no período de descontos da segunda parte, aos 90+5, o brasileiro Marcão fixou o resultado final, interrompendo uma série de 11 encontros oficiais sem perder do líder do Grupo B, com 20 pontos.

No domingo, caso o Beijing Guoan triunfe diante do Wuhan Zall, equipa do defesa central português Daniel Carriço, passa a liderar o grupo, com os mesmos pontos do Shanghai SIPG, enquanto o Hebei é quarto classificado, com 14 pontos.