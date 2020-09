Shanghai SIPG de Vítor Pereira garante play-offs da Liga chinesa

JN/Agências Hoje às 16:25 Facebook

O Shanghai SIPG, orientado pelo português Vítor Pereira, garantiu esta terça-feira a presença nos play-offs de apuramento do campeão da liga chinesa, ao vencer o Wuhan Zall, por 2-1.

A três jornadas do fim da fase regular do grupo B, no qual os quatro primeiros classificados seguem para os play-offs de apuramento do campeão, a formação de Xangai lidera a poule e já não pode ser alcançada pelo quinto classificado, o primeiro a ficar de fora.

No jogo, disputado em Suzhou, o austríaco Marco Arnautovic marcou aos 59 minutos, e o australiano Mooy aos 71, ambos com assistências do internacional brasileiro Óscar, enquanto o Wuhan, sem o defesa português Daniel Carriço, 'faturou' pelo francês Gnahore, aos 80.

Na fase final da liga chinesa entram os quatro primeiros classificados dos dois grupos, A e B, com o campeão em título, o Guangzhou Evergrande também já apurado na poule A, que lidera de forma destacada.

Os oito qualificados começam por disputar uma eliminatória de quartos de final, seguindo-se as meias-finais e, por último, a final.