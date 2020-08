Shanghai SIPG de Vítor Pereira perde primeiros pontos na liga chinesa

JN/Agências Hoje às 17:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Shanghai SIPG, orientado pelo português Vítor Pereira, perdeu esta quinta-feira os primeiros pontos na Superliga chinesa, ao empatar 1-1 na visita ao Qingdao Huanghai, num jogo em que ficou reduzido a 10 jogadores.

O resultado final do jogo da terceira jornada resultou da conversão de duas grandes penalidades, para o Qingdao Huanghai aos 71 minutos, por Wang Dong, e para o Shanghai SIPG aos 88, pelo internacional brasileiro Óscar.

A equipa de Vítor Pereira tinha ficado reduzida a 10 unidades devido à expulsão de Wei Zhen, aos 65 minutos.

O empate deixou a equipa no segundo lugar do Grupo B da Liga chinesa, agora a dois pontos do Beijing Guoan, que também venceu por 3-1 na visita ao Tianjin Teda e soma nove pontos, com três vitórias nas jornadas disputadas.