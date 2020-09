Shanghai SIPG termina primeira fase com derrota

JN/Agências Hoje às 16:50 Facebook

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, despediu-se esta segunda-feira da primeira fase da Superliga chinesa com a segunda derrota na prova, na qual já tinha assegurado o apuramento para a fase a eliminar.

A formação de Xangai, que tinha garantido igualmente o primeiro lugar entre os quatro apurados da poule B, perdeu com o Chongqing Lifan, por 1-0, num jogo com alguns suplentes e em que ficou reduzido a dez, por expulsão de Zhang Wei, aos 18 minutos.

Sem os internacionais brasileiros Óscar ou Hulk e o internacional austríaco Marco Arnautovic, que ficaram no banco, a equipa de Xangai acabou derrotada graças a um golo de Mincheng Yuan ainda antes do intervalo, aos 38 minutos.

A vitória permitiu à equipa da casa segurar a terceira posição no grupo B e irá defrontar nos quartos de final o Jiangsu Suning, segundo do grupo A, enquanto o Shanghai SIPG terá pela frente o Shanghai Greenland Shenhua, quarto classificado no seu grupo.

Na fase final da liga chinesa entram os quatro primeiros classificados dos dois grupos, A e B, com o campeão em título, o Guangzhou Evergrande também já apurado.

Os oito qualificados começam por disputar uma eliminatória de quartos de final, seguindo-se as meias-finais e, por último, a final.