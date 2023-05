Sheffield Wednesday vira desvantagem de 4-0 para 5-1

Num final digno de filme, o Sheffield Wednesday virou uma desvantagem de 4-0, vencendo o Peterborough por 5-1 na segunda mão, para chegar de maneira histórica à final do play-off de subida da League One ao Championship (segunda divisão inglesa). Encontro acabou com invasão de campo.

Antes do árbitro apitar para o início da segunda mão, não deveria haver muitos adeptos que acreditavam ser possível ao Sheffield dar a volta ao texto e estar na final do play-off. No entanto, o público respondeu à chamada e marcou presença em grande número, enchendo o Estádio Hillsborough.

O primeiro golo surgiu logo aos 9 minutos, através de uma garnde penalidade marcada por Smith. Seguiram-se os golos de Gregory (25m) e James (71m), antes do decisivo tento de Palmer, aos 90+8 minutos, que empatou a eliminatória e trouxe a a primeira explosão de alegria ao Hillsborough.

No prolongamento, Gregory fez um autogolo, deixando o Peterborough na frente da eliminatória, mas aí apareceu Patterson, a sete minutos do fim, que repôs a igualdade no marcador.

Nos penáltis, o Sheffield Wednesday venceu (5-3), para delírio dos adeptos presentes que responderam ao momento de felicidade com uma invasão de campo, para festejar com os seus heróis.

Assim, a equipa que já foi treinada por Carlos Carvalhal e Bruno Lage, marcou lugar na final do play-off, em Wembley, onde terá pela frente o vencedor do Bolton-Barnsley (segunda mão joga-se hoje, após igualdade a um golo na primeira).

O penálti decisivo e a festa dos adeptos do Sheffield Wednesday: