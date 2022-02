Sheriff - S. C. Braga: viagem ao interior da República da Transnístria, um país-fantasma

João Faria, em Tiraspol Hoje às 11:02 Facebook

Sheriff é o orgulho de região que se autoproclamou independente da Moldávia em 1990.

A região de Transnístria, onde o Braga disputa, esta quinta-feira, com o Sheriff o jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, é um mundo à parte. Após se percorrer os 80 quilómetros que separam Chisinau de Tiraspol, a capital do Estado "fantasma", o controlo fronteiriço obriga a minuciosa análise à documentação e bagagens, até surgir a indicação de luz verde e se seguir para o estádio que recebe o encontro, um dos três recintos que o hexacampeão moldavo possui.