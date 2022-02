Sheriff é o terceiro campeão nacional na rota do Braga

João Faria, em Tiraspol Hoje às 09:00 Facebook

Arsenalistas estão na segunda prova europeia de clubes, mas só por uma vez não enfrentaram equipas que venceram as respetivas ligas. Depois do Estrela Vermelha (Sérvia) e do Ludogorets (Bulgária), segue-se o titular da liga moldava

Vencedor da Taça de Portugal na temporada passada e como tal teve acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, o Sporting de Braga prepara-se para enfrentar, nesta época, o terceiro campeão nacional na segunda prova europeia de clubes.

A equipa de Carlos Carvalhal, que nesta quinta-feira (17.45 horas, SportTV1), defronta o Sheriff, em Tiraspol, no jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, já defrontou na fase de grupos da competição o Estrela Vermelha (campeão sérvio) e o Ludogorets (titular da liga da Bulgária). A exceção foi o Midtjylland, vice-campeão da Dinamarca.

As ligas de cada país têm um peso muito diferente, em especial as que integram as chamadas "big five" (Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e França), mas nem por isso os números deixam de ser curiosos. No universo da participação das equipas portuguesas nas competições europeias de 2021/22, os três grandes não tiveram pela frente mais campeões do que o Sporting de Braga. Por exemplo, o Sporting, que nesta semana defrontou o Manchester City, campeão da Inglaterra, também já vai no terceiro campeão, após ter jogado com Ajax (Países Baixos) e Besiktas (Turquia). A exceção foi o Borussia de Dormund, que não é o campeão alemão.

Também o Benfica se prepara para defrontar o terceiro campeão diferente, no caso o Ajax, que já jogou com o Sporting. As águias já jogaram com os campeões da Ucrânia (Dínamo Kiev) e da Alemanha (Bayern Munique), ao contrário de Spartak Moscovo (Rússia), PSV Eindhoven (Países Baixos) e Barcelona (Espanha), que não se sagraram campeões dos respetivos países.

No caso do F.C. Porto, só jogou até ao momento com um campeão, concretamente de Espanha, o Atlético de Madrid. AC Milan (Itália) e Liverpool (Inglaterra) não venceram as ligas dos respetivos países, tal como a Lazio (Itália), com quem os dragões jogam o play-off da Liga Europa.

De igual modo presentes nas competições europeias de 2021/22, mas sem terem alcançado a fase de grupos da nova Liga Conferência, o Paços de Ferreira e o Santa Clara também não tiveram pela frente equipas campeões nacionais. No caso dos castores, defrontaram o Larne (Irlanda do Norte) e o Tottenham (Inglaterra). Já no que diz respeito aos açorianos jogaram com Partizan (Sérvia), Olimpija Ljubljana (Eslovénia) e Shkupi 1927 (Macedónia do Norte).