"Show" colombiano anima a noite no Jamor

Compatriotas Cassierra e Estupiñan assinam os golos do duelo da 18.ª jornada. Miguel Cardoso, pelo Belenenses SAD, acertou duas vezes nos ferros.

O V. Guimarães continua inspirado e somou o sexto jogo consecutivo sem perder, garantindo um empate na visita ao Belenenses SAD (1-1). O minhotos entraram a dominar, mas os azuis foram crescendo e criando as maiores situações de perigo. Primeiro, Miguel Cardoso acertou na trave, depois Varela atirou ao lado, até que o colombiano Cassierra abriu a contagem, após uma excelente assistência de Ruben Lima.

Os vitorianos reagiram e voltaram a controlar o jogo. E chegaram ao empate à... terceira oportunidade. Depois de Pepelu ter falhado um golo cantado e Quaresma ter posto os reflexos de Kritciuk à prova, o internacional português serviu Estupiñan para o colombiano fazer, de cabeça, o empate. Um golo validado depois de uma longa análise do VAR.

Na segunda metade, o Belenenses SAD apostou, e bem, no jogo mais direto. Os azuis controlaram e criaram uma mão-cheia de oportunidades, mas falharam no capítulo da eficácia. Miguel Cardoso, um dos melhores em campo, teve a melhor ocasião, mas acertou... no poste. Foi demasiada pontaria.