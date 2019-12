Silas: "A receção de ontem mexeu muito com os jogadores"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:55 Facebook

Silas elogiou a exibição da equipa frente ao Santa Clara, jogo que o Sporting venceu por 4-0, e garantiu que a má receção dos adeptos à porta do hotel "mexeu muito com a equipa".

"Esperava uma resposta assim mas muito antes disso. A receção de ontem mexeu muito com os jogadores, mas mais com quem passou por aquela catástrofe, porque tudo o que aconteceu com aqueles jogadores e com o Sporting foi uma catástrofe [o ataque à Academia]. Não foi uma resposta a isso, mas se pudéssemos dar uma resposta assim todas as semanas, era melhor. O que eu gostaria? Que todos os sportinguistas pudessem remar para o mesmo lado para o Sporting sair desta situação", começou por dizer, deixando elogios à exibição dos leões nos Açores.

"Estivemos sempre por cima contra uma boa equipa num terreno difícil. Fizemos muita coisa bem e não demos grande oportunidade para o adversário criar perigo ou lances de golo. Depois, na segunda parte, o golo acabou por vir cedo e acabou por sentenciar aquilo que viria a ser o resto jogo. Creio que o Santa Clara deixou de acreditar porque nos estávamos muito bem e o terceiro golo acabou com o jogo. Foi uma grande exibição da nossa parte", concluiu.

O Sporting goleou (4-0), esta segunda-feira, o Santa Clara, nos Açores, na 14.ª jornada da Liga. Luiz Phellype aproveitou um cruzamento de Ristovski e inaugurou o marcador ainda na primeira parte. Na segunda, o avançado bisou após mais uma assistência do macedónio. Bolasie, de cabeça, fez o 3-0 para os leões e Bruno Fernandes, de grande penalidade, fechou a contagem.