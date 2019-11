Silas aposta em três centrais e lança Rodrigo Fernandes a titular contra o Belenenses

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:26 Facebook

O Sporting recebe, este domingo, o Belenenses SAD na 11.ª jornada da Liga. Silas volta apostar em três centrais mas com Rodrigo Fernandes no lugar de Doumbia.

Para este encontro, Silas não pode contar com os lesionados Battaglia, Jovane Cabral, Fernando, Acuña e Mathieu. Do lado do Belenenses SAD, Gonçalo Silva, Kau, Koffi, Francisco Varela e Calila não entram nas contas de Pedro Ribeiro.

Onze do Sporting: Renan; Ilori, Coates e Neto; Rosier, Eduardo, Rodrigo Fernandes, Bruno Fernandes e Borja; Vietto e Bolasie

Onze do Belenenses SAD: André Moreira; Nilton, Nuno Coelho, Tomás Ribeiro e Show; Tiago Esgaio, André Sousa, Benny e Silvestre Varela; Robinho e Licá.

O pontapé de saída está marcado para as 18.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira (Porto). O VAR será Luís Ferreira (Braga).