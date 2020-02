Silas apresenta quatro novidades frente aos turcos

Hoje às 17:14 Facebook

O treinador do Sporting, Jorge Silas, apresenta um onze com quatro novidades para a receção aos turcos do Istambul Basaksehir, numa partida da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Em relação ao encontro com o Rio Ave, voltaram às opções principais do técnico leonino Acuña, Vietto, Battaglia e Jovane Cabral. Saíram Rafael Camacho, Doumbia, Eduardo e Borja.

Os leões recebem os turcos no Estádio de Alvalade, numa partida marcada para as 17.55 horas. O inglês Anthony Taylor é o árbitro nomeado para apitar o jogo.

Eis os "onzes" titulares:

Sporting: Luís Maximiano; Ristovski, Coates, Luís Neto e Acuña; Battaglia e Wendel; Bolasie, Sporar, Vietto e Jovane Cabral

Treinador: Silas

Suplentes: Diogo Sousa; Tiago Ilori, Eduardo, Rafael Camacho, Plata, Pedro Mendes e Doumbia

Istambul Basaksehir: Mert Gunok; Júnior Caiçara, Ponck, Skrtel e Clichy; Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci e Gulbrandsen; Ba e Crivelli

Treinador: Okan Buruk

Suplentes: Volkan Babacan, A. Epureanu, Elia, Ugur Uçar, Berkay Ozcan, Azubuike e Aleksic