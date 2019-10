Silas: "Às vezes as melhores ideias surgem quando estou a sonhar"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:50 Facebook

Na primeira entrevista enquanto treinador do Sporting, Jorge Silas considerou que chegar ao comando técnico do Sporting com 43 anos foi um feito "assinalável".

Chegou há pouco menos de um mês ao Sporting, para substituir Marcel Keizer, e estreou-se com uma vitória (1-0) fora de casa, frente ao Desportivo das Aves. Silas assinou numa altura conturbada - a equipa leonina não vencia há cinco jogos - mas garante que encontrou um balneário motivado.

"Os jogadores são muito chegados. São muito brincalhões. É um plantel com vontade de aprender, de trabalhar, de dar a volta à situação em que estavam. Acho que estavam a desconfiar do próprio valor, o que é normal quando não se ganha. Mas encontrei um plantel com vontade de dar a volta a situação", disse em declarações à Sporting TV.

O técnico, que antes do clube de Alvalade orientou o Belenenses, considerou um feito "assinalável" chegar a um clube "grande" em apenas dois anos de trabalho como treinador

"Treino há muito pouco tempo e chegar a um clube com a dimensão o Sporting já é assinalável. Para mim, que já joguei no aqui e tinha o sonho de jogar nos seniores, que não consegui concretizar, ser treinador é ainda mais especial. Mas é algo com o qual vivo bastante bem, pois gosto muito de desafios. É claro que é especial ser treinador do Sporting em tão pouco tempo. Sonhava que um dia podia chegar, mas tão depressa... não esperava", acrescentou, recordando a primeira imagem que guarda do clube leonino.

"A primeira vez que vim ao Estádio José Alvalade foi em 1982 e lembro-me da frente de ataque que era Oliveira, Jordão e Manuel Fernandes. O Oliveira era um grande jogador, o Manuel Fernandes foi meu treinador e não me posso esquecer disso, mas o Oliveira era incrível. Até há pouco tempo não me passava pela cabeça ser treinador e nunca pensei que pudesse treinar o Sporting em menos de dois anos. No fundo ainda não tenho dois anos completos, tenho temporadas. Nem sei o que dizer neste sentido pois há imensa gente que treina sete ou oito anos até chegar à Liga, e outros estão a vida toda sem poder chegar a um clube como o Sporting".

Com Jorge Jesus e José Mourinho como grandes referências - "são muito similares na exigência e gostam de falar com os jogadores sobre futebol" -, Silas destacou ainda paixão pela profissão.

"Não sei precisar as horas que penso na minha profissão. Mas às vezes até chego a sonhar com futebol. E às vezes as melhores ideias surgem quando estou a sonhar, naquela fase em que estou quase a acordar. Já aconteceu apontar ideias que tive em sonhos", concluiu.