Silas confirma chegada de Rúben Amorim ao Sporting

Na sequência da derrota com o Famalicão, Silas assumiu, esta terça-feira, em conferência de imprensa que estava de saída do Sporting e, curiosamente, também foi ele quem oficializou a chegada de Rúben Amorim a Alvalade para o suceder no comando técnico leonino.

"Rúben Amorim será um grande treinador. É jovem como eu, tem muito para aprender, todos temos. Vai precisar de muita ajuda, vem para um desafio enorme e eu, como ex-colega e amigo, desejo-lhe o melhor e digo já que vai precisar de muita ajuda, porque isto é um desafio para gente de coragem, é um contexto difícil, como todos nós sabemos", afirmou Silas, confirmando, desta forma, que o antigo treinador do Braga é o escolhido por Frederico Varandas para conduzir o leão.

Conforme o JN já havia informado, a saída de Rúben Amorim, do Braga para o Sporting, só será oficializado pelos clubes esta quarta-feira.