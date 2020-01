Silas: "Contamos com o Bruno e ele vai estar em jogo"

Hoje às 13:14 Facebook

Treinador do Sporting lança "o melhor jogador do campeonato" para o dérbi de sexta-feira, com o Benfica.

Silas desfaz as dúvidas: um dos jogadores mais cobiçados do mercado e de quem se diz estar a caminho do Manchester United, ainda está a tempo de jogar pelo Sporting na última jornada da primeira volta do campeonato. "A não ser que haja uma catástrofe", atalha o treinador leonino, que se congratula com a disponibilidade do número 8 do Sporting.

"Sim, conto com ele. E ainda bem. O Bruno [Fernandes] é o melhor jogador do campeonato. Em Portugal, não há nenhum jogador como ele. Para além de atacar, ainda se mata a defender. Ele é o melhor e vai jogar, para nos ajudar num jogo bem difícil", acrescenta Silas, que não poderá contar com outros dois habituais titulares, o defesa Coates, suspenso, e o atacante Vietto, lesionado.

Ainda assim, o treinador do Sporting sente a equipa "muito confiante" para ganhar ao Benfica. "Será um jogo de 50/50, mas estou muito confiante na vitória. Será um jogo idêntico ao último que fizemos em casa e só espero que, desta vez, sejamos mais eficazes do que fomos com o F.C. Porto, para concretizar as oportunidades", afirma Silas.

À entrada para o dérbi lisboeta, da 17.ª jornada do campeonato, os rivais estão separados por 16 pontos. O Benfica é primeiro classificado, com 45 unidades e o Sporting é quarto, com 29.