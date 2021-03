Silas deixa comando técnico do Famalicão

José Pedro Gomes Hoje às 17:56 Facebook

O treinador, que tinha assinado um contrato válido por época e meia, durou apenas seis jogos a orientar o conjunto minhoto e não resistiu à derrota de sábado, por 3-0, frente ao Boavista.

O JN apurou que o fim do vínculo foi acertado esta segunda-feira e será em breve oficializado, tendo sido precipitado pela derrota de sábado, no terreno do Boavista, por 3-0.

O ex-treinador do Sporting, que rendeu João Pedro Sousa, tinha assinado por um ano e meio com o Famalicão e somou apenas cinco pontos nos seis jogos em que esteve no Minho, deixando a equipa em zona de descida de divisão.

Os responsáveis da SAD famalicense estão já tratar de encontrar um sucessor para Silas, tendo em vista o jogo com o Sporting de Braga, que se realiza na próxima segunda-feira, 15 de março.