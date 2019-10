Silas diz que é tempo de trabalhar

Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador deixa mensagem nas redes sociais e agradece apoio do público sportinguista

Jorge Silas não comentou a vitória (2-1) do Sporting sobre o LASK Linz, devido aos constrangimentos relacionados com o seu currículo e as regras da UEFA, mas, esta sexta-feira, deixou uma mensagem nas redes sociais, acompanhada por uma foto com os adjuntos José Pedro e Emanuel Ferro.

"Tempo de trabalhar, obrigado sportinguistas pelo apoio", escreveu o treinador, no Instagram.

O treinador teve pouco tempo para preparar a estreia na Vila das Aves e a partida da Liga Europa, mas venceu os dois jogos pela margem mínima (0-1 e 2-1), iniciando agora um ciclo de 15 dias para preparar o jogo da Taça de Portugal com o Alverca.