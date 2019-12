Silas diz que Sporting fez "uma segunda parte de leão"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:09 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Portimonense, que garantiu aos leões um lugar na "final four" da Taça da Liga, Silas considerou o triunfo "justo" e afirmou que o Sporting teve "duas caras" durante o jogo em Portimão.

"Acho que foi um Sporting com duas caras. Uma das nossas caras, que ainda temos, é um Sporting muito apressado. Foi a que tivemos na primeira parte. Demasiada pressa, mas o caminho não era ter pressa, era ir passo a passo. Os jogadores sabem o que quero dizer com isto. Quisemos ir com muita pressa e cometemos erros que nos custaram dois golos. Depois, há a expulsão. Uma má expulsão, mas pode acontecer. Todos nós erramos e quando se está num jogo destes, tem de se ter mais calma e discernimento a analisar os lances. A expulsão não é justa, mas o árbitro também falha", começou por dizer, elogiando a prestação da equipa na segunda parte, mesmo reduzida a dez.

"Fizemos uma grande segunda parte. Com menos um jogador, mas sempre à procura do golo. Já na primeira parte tivemos duas ocasiões e, depois do empate, mostrámos um grande coração, uma atitude competitiva muito forte, uma ambição muito grande e a vontade de estar na final a quatro e defender um título que é deles. Acho que isso se sobrepôs ao facto de termos menos um jogador. A vitória assenta-nos muito bem porque na segunda parte fomos muito fortes. Na segunda parte muito melhor do que na primeira, curiosamente com menos um jogador. Foi uma segunda parte de leão, com muita força, coragem, garra, ambição e golos de grande qualidade", concluiu.

O Sporting venceu (4-2), este sábado, o Portimonense, em Portimão, e apurou-se para a final four da Taça da Liga. Jackson Martínez, de grande penalidade, inaugurou o marcador. Pouco depois, a equipa da casa ampliou a vantagem graças a um autogolo de Mathieu mas Vietto reduziu. Já no segundo tempo, Rafael Camacho fez o empate para o Sporting e Plata e Luiz Phellype selaram a vitória. No outro jogo do Grupo C, o Rio Ave perdeu (0-1) frente ao Gil Vicente, resultado que permite a passagem dos leões à próxima fase.