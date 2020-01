Silas: "Enquanto for matematicamente possível, queremos apanhar o F. C. Porto"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:43 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Marítimo, Silas considerou que a vitória foi "justa" e deixou elogios à estreia de Sporar. Quanto a Bruno Fernandes... mantém-se a indecisão.

A lesão de Luiz Phellype, no decorrer da primeira parte, "obrigou" à entrada de Sporar, primeiro reforço de inverno dos leões. Sobre a estreia do avançado esloveno, Silas só deixou elogios.

"Não foi como mais queríamos porque ditou a lesão de outro jogador. Acho que a estreia foi boa, atendendo que ele vinha com algumas atenuantes: não competia no país, já que o campeonato estava parado, e teve um pequeno problema físico. Esteve muito bem, deu-nos profundidade. Deu-nos o que esperávamos dele. Mas vai-se apresentar muito melhor do que se apresentou hoje", começou por dizer o técnico.

Sobre o jogo com os insulares, Silas afirmou que o Sporting "controlou o jogo" embora tenha acusado alguma ansiedade.

"A equipa estava um pouco ansiosa, até porque uma equipa como o Sporting não pode estar tanto tempo sem ganhar jogos. Tivemos o jogo controlado e foi uma vitória justa, com números esmagadores. No geral, foi um jogo em que fomos superiores, contra um bom Marítimo, que tentou aplicar as ideias e tentou sempre jogar. Estamos em terceiro e faltam imensos jogos. É tentar apanhar o F. C. Porto. Enquanto for matematicamente possível, queremos apanhar o F. C. Porto", acrescentou, abordando ainda uma possível saída de Bruno Fernandes: "Não posso confirmar nada. Eu gostaria que ele ficasse mas não sei se fica ou não".

O Sporting venceu (1-0), esta segunda-feira, o Marítimo, em Alvalade, na 18.ª jornada da Liga. Num jogo marcado por dois golos anulados e pela lesão de Luiz Phellype, os leões chegaram à vitória graças a um golo de Borja, aos 76 minutos. Sporar estreou-se com a camisola dos leões.