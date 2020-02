Silas: "Foi um jogo desinspirado. Temos de fazer mais"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:06 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo do empate (1-1) frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, Silas afirmou que a exibição dos leões esteve aquém do esperado.

"Um golo tão cedo condicionou um pouco a nossa estratégia, mas há muito mérito para o Rio Ave, que se apresentou de uma forma diferente do que estávamos à espera. Penso que foi um jogo desinspirado da nossa parte, cometemos muitos erros técnicos. E o Rio Ave, como boa equipa que é, aproveitou. Depois, com menos um [Coates foi expulso], não desistimos nem deixámos de acreditar e tivemos essa felicidade. Do mal o menos, conseguimos levar um ponto de um jogo difícil, em que acho que o Rio Ave teve muito mérito", começou por dizer o treinador, salientando ainda que as ausências de jogadores como Mathieu e Vietto condiciona a equipa.

"Estarmos e perder com um jogador a menos, contra uma boa equipa, e conseguir um empate acaba sempre por ser positivo. De forma geral, o nosso jogo não foi positivo e tem de ser muito melhor. Fomos surpreendidos pela linha de três do Rio Ave e o golo de bola parada acaba por nos condicionar. Mas temos de fazer melhor. Jogar mais do que jogámos, não há desculpa. Mas falta de caráter e atitude não houve. Os jogadores deram tudo o que tinham. Devem estar mais inspirados mas é um ponto positivo a equipa não desistir. Ausências? Naturalmente que condicionam, porque andamos sempre a fazer alterações. Mas mesmo assim, os nossos jogadores são jogadores que têm qualidade para jogar no Sporting. Mas, mesmo assim, temos de fazer mais do que fizemos", concluiu

O Rio Ave e o Sporting empataram (1-1), este sábado em Vila do Conde, na 21.ª jornada da Liga. A equipa da casa inaugurou o marcador logo no primeiro minuto, por Lucas Piazón. Na segunda metade, já depois da expulsão de Coates, os leões chegaram à igualdade graças a uma grande penalidade de Jovane.