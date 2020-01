Silas: "Lenços brancos? Não vi"

Ontem às 23:17 Facebook

Desiludido, o treinador dos leões, Jorge Silas revelou, em conferência de Imprensa, que a expulsão de Bolasie acabou por ajudar a ditar a derrota do Sporting, na meia-final da Taça da Liga. "Entrámos bem na segunda parte mas depois, a jogar com menos um, o jogo foi outro. O Braga conseguiu o golo numa segunda bola e jogar 30 minutos com menos um foi pesado", reconheceu.

O cartão vermelho mostrado a Bolasie mereceu fortes críticas. "A expulsão não faz sentido, o Bolasie escorrega, não percebo como é que o VAR não viu isso. Quanto muito aceitaria um cartão amarelo".

A eliminação na Taça da Liga será difícil de digerir. "Não conseguimos chegar à final devido às incidências do jogo. Era um objetivo mas não conseguimos. Temos outra meta que é o próximo jogo com o Marítimo".

Confrontado com as vaias dos adeptos, considerou-as normais. "Lenços brancos? Não vi. Sei o que é o meu trabalho diário mas sei também que os resultados é que mandam. Acredito que vou ter uma carreira boa".