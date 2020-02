Silas mexe na equipa frente ao Basaksehir

Hoje às 17:08 Facebook

O "onze" titular do Sporting que defronta, esta quinta-feira, os turcos do Istambul Basaksehir, para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, sofreu três mexidas em relação à equipa escalada para o jogo com o Boavista.

Silas, treinador dos leões, deixou de fora os defesas Rosier, Luís Neto e Borja, e o avançado Gonzalo Plata e apostou em Ristovski, Coates e Acunã no setor mais recuado, e em Bolasie para o ataque.

A partida tem início marcado para as 17.55 horas, no Estádio Fatih Terim, em Istambul, e será dirigida pelo árbitro espanhol António Mateu Lahoz. Os leões estão em vantagem na eliminatória, depois de terem vencido, em Alvadade, por 3-1.

Eis os "onze" titulares:

Istambul Basaksehir: Mert Gunok; Júnior Caiçara, Skrtel, A. Epureanue e Clichy; Azubuike, Aleksic e Irfan Can Khaveci; Visca, Demba Ba e Elia

Treinador: Okan Buruk

Suplentes: Volkan Babacan; Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Ponck, Ugur Ucar, Berkay Ozcan e Robinho

Sporting: Luís Maximiano; Ristovski, Coates, Tiago Ilori e Acuña; Battaglia e Wendel; Bolasie, Sporar, Vietto e Jovane Cabral

Treinador: Silas

Suplentes: Diogo Sousa; Eduardo Henrique, Rosier, Plata, Cristian Borja, Pedro Mendes e Doumbia.