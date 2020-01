Silas: "Não acho que o Vitória tenha apresentado uma equipa de merda"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:55 Facebook

No rescaldo do triunfo frente ao Vitória de Setúbal, Silas afirmou que os sadinos não facilitaram a vida dos leões e diz pensar em utilizar Bruno Fernandes no jogo de sexta-feira, frente ao Benfica.

"Acho que o próprio jogo responde sobre isso. Viram como os jogadores do Vitória correram, isso já diz do que foi o jogo. Em momento algum senti facilidades do Vitória. Não acho que o Vitória tenha apresentado uma equipa de merda. Penso que na primeira parte não foram só os primeiros 25 minutos, penso que controlámos o resto. Na segunda, tivemos uma oportunidade para fazer o segundo golo. Depois, o Vitória começou a acreditar, tem bons jogadores e fez um bom jogo. Os jogadores que jogaram têm todos muita experiência, portanto acabaram por acreditar e fazer uma boa segunda parte e nós, consequentemente, passámos por algumas dificuldades. Penso que mais por demérito nosso do que mérito do Vitória", começou por dizer.

Numa altura em que Bruno Fernandes está a ser associado ao futebol inglês, o técnico diz não saber da situação do médio mas garante que o pensamento já está no clássico de sexta-feira, frente ao Benfica, com Bruno no onze.

"Não posso assegurar nenhuma dessas coisas porque não sei. Já estou a pensar no jogo com o Benfica e estou a pensar usá-lo [Bruno Fernandes]. Vietto? Não sei. Mas ainda tem tempo para recuperar", acrescentou.

O Sporting venceu (3-1), este sábado, o Vitória de Setúbal no Bonfim na 16.ª jornada da Liga. João Meira, na própria baliza, e Bruno Fernandes, de grande penalidade, marcaram os golos dos leões. Na segunda parte, Carlinhos reduziu para os sadinos com um golaço e Bruno Fernandes fechou a contagem.