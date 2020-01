Silas não desiste. "A jogar assim vai ser muito difícil perdermos jogos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:01 Facebook

Após a derrota frente ao F. C. Porto em Alvalade, Silas não dá o segundo lugar como perdido e considerou que os leões foram a melhor equipa em campo.

"Segundo lugar perdido? Não. Não disse nada disso. A 12 pontos, a jogarmos assim? Não dou absolutamente nada como adquirido. Não dou mesmo. Mesmo que [o Famalicão] passe [o Sporting], a jogar assim passamos o Famalicão. Vamos continuar a jogar assim, e a jogar assim vai ser muito difícil perdermos jogos. Mas a 12 pontos do F. C. Porto fica tudo mais difícil", começou por dizer o treinador, considerando a derrota injusta.

"Os meus jogadores sabem o que vou dizer. Não podemos sofrer aquele primeiro golo. Trabalhámos aquilo, sabíamos que ia ia acontecer. Até ao segundo golo do F. C. Porto fomos a melhor equipa em campo. Perdemos, mas fomos a melhor equipa em campo. Se for para perder, que seja assim. A pressionar na frente, a criar ocasiões e a jogar para ganhar. É assim que gosto de ver as minhas equipas. O F. C. Porto marcou e nós não marcámos. É essa a leitura que faço do jogo", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo, o Sporting no Estádio de Alvalade na 15.ª jornada. Aos seis minutos, Marega aproveitou uma boa assistência de Corona para enganar Maximiano e inaugurar o marcador. Pepe saiu lesionado, dando lugar a Mbemba e o Sporting chegou ao empate perto do intervalo, por Acuña. Na segunda metade, Soares, de cabeça, deu a vitória aos azuis e brancos.