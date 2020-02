Silas: "Não engano o presidente e o presidente não me engana a mim"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:04 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Portimonense, em Alvalade, Silas garantiu não estar "agarrado ao Sporting" e abordou ainda o clássico deste sábado, entre o F. C. Porto e o Benfica.

A continuidade ou não de Silas no comando técnico dos leões tem estado na ordem do dia mas o treinador não se mostra preocupado. O técnico garantiu "não estar agarrado" ao clube de Alvalade e recordou o acordo com Frederico Varandas.

"Nós temos um acordo que é até ao final da temporada. Aqui não há ninguém a enganar ninguém. Tenho uma relação muito franca com o presidente e depois de pensarmos no que vamos fazer, aí sim, temos de tomar decisões e ver o que é melhor para ambas as partes. A nossa expectativa era vir para aqui até ao final da temporada porque era esse o nosso acordo. Não faz sentido estarmos a pensar nisso quando temos, constantemente, jogos importantes e temos tanta coisa para pensar. Sinceramente, para já, não estou a pensar nisso. Eu quero é ganhar o jogo com o Portimonense. Volto a dizer, ninguém está a enganar ninguém. Eu não engano o presidente e o presidente não me engana a mim. Eu não estou aqui agarrado a nada e o Sporting não tem de estar agarrado a mim porque é muito fácil chegar a acordo comigo", disse.

Sobre o clássico deste sábado, entre o F. C. Porto e o Benfica no Estádio do Dragão, Silas afirmou ser um jogo "imprevisível" e considerou que, em caso de vitória dos encarnados, o Benfica dá um grande passo na conquista do título.

"Nenhuma das equipas parte em vantagem, já vimos isso na Luz, quando o F. C. Porto foi lá ganhar na primeira volta. São ambas muito fortes e é um jogo imprevisível. Qualquer uma pode ganhar. Naturalmente que se o Benfica ganhar fica a dez pontos e não será fácil para o F. C. Porto, porque já não se defrontam outra vez. Poderia dizer que o F. C. Porto é favorito por jogar em casa, mas o Benfica passa por um momento mais forte. Honestamente não sei dizer um resultado. Se o Benfica ganhar, se calhar acaba por dar um passo gigantesco para o título", concluiu.

O Sporting recebe, este domingo às 17.30 horas, o Portimonense na 20.ª jornada da Liga.