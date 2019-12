Silas: "Não sei por que lugar vamos lutar, mas o primeiro começa a ficar difícil"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:48 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da derrota frente ao Gil Vicente, Silas afirmou que o Sporting tem grande dificuldade em reagir às adversidades e considerou que a luta pelo título ficou ainda mais complicada.

Custa-nos muito reagir à adversidade

"O primeiro golo é uma oferta nossa que não pode acontecer a este nível, estamos a jogar na Liga e com ofertas destas os adversários fazem golo. Acabam por ser dois erros que nos penalizam muito. Depois já se sentiu muita instabilidade emocional. Custa-nos muito reagir à adversidade e cada vez que estamos em situação de desvantagem custa-nos bastante. Mas não podemos ser equipa só quando estamos a ganhar. Assim é fácil ser equipa e jogador. Não jogamos sozinhos, jogamos contra boas equipas. A partir dos oito minutos, praticamente deixámos de fazer tudo o que tínhamos trabalhado e pensado. Acabámos por sofrer o último golo. Já estava no final, mas é sempre mais um golo", começou por dizer Silas.

Agora, a 13 pontos do líder Benfica, o treinador do Sporting reconhece que a conquista do título tornou-se ainda mais difícil.

Se fossemos mais equipa durante os 90 minutos, o jogo poderia ter sido outro

"Não sei por que lugar é que vamos lutar, mas o primeiro começa a ficar difícil. Temos 13 pontos de atraso para o primeiro classificado [Benfica]. Não dependemos só de nós e, quando assim é, é mais difícil. Faltam muitas jornadas, nós vamos perder pontos, eles vão perder pontos... A situação já era complicada, vamos jogo a jogo e ver se conseguimos criar estabilidade emocional na equipa. Se formos estáveis emocionalmente, dificilmente somos batidos. Digo isto aqui e na Europa. Não podemos perder essa estabilidade emocional. Podemos ser uma equipa de topo, como fomos na quinta-feira. Até podíamos ter perdido, mas se fossemos mais equipa durante os 90 minutos, o jogo poderia ter sido outro", concluiu.

O Gil Vicente venceu (3-1), este domingo, o Sporting na 12.ª jornada da Liga. Kraev inaugurou o marcador, após um erro de Ilori, e Wendel fez o empate para os leões. Na segunda parte, Sandro, de grande penalidade, marcou o segundo golo dos gilistas e Naidji ampliou a vantagem já após os 90 minutos