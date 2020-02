Silas: "O árbitro estava com um ímpeto diferente para o Sporting"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:53 Facebook

Silas considerou que os sete cartões amarelos mostrados na primeira parte aos jogadores dos leões condicionaram o jogo dos leões mas sublinhou que Jorge Sousa não teve influência no resultado.

"Foi um jogo muito equilibrado e disputado, mais do que da Taça da Liga. Qualquer uma das equipas podia ter ganho e acabámos por ser nós a sofrer o golo quando podíamos ter marcado também. Ao minuto 51, tive de trocar o Acuña porque tínhamos quatro dos cinco defesas amarelados e qualquer toque podia levar um dos nossos jogadores para a rua", começou por dizer Silas, abordando ainda as palavras de Luís Neto, que considerou a arbitragem "uma vergonha".

"É normal os jogadores estarem revoltados. Sentiram que qualquer coisa podia dar amarelo. A partir daí todos eles encararam o jogo de forma diferente... Não é falta de respeito, mas o árbitro estava com um ímpeto diferente para o Sporting. Não somos uma equipa violenta. Foi um jogo disputado, mas sem maldade. Sete amarelos ao minuto 50, quer dizer...", afirmou, salientando que o árbitro "devia ter tido mais paciência".

"O Jorge Sousa é um grande árbitro e não teve influência no resultado. Mas teve na forma como abordámos os lances. Não vamos disputar um lance com a mesma intensidade se temos amarelo. Tem que haver mais bom senso. Os jogadores têm de conhecer o árbitro, mas as equipas ficaram a jogar no limite. O árbitro devia ter tido mais paciência. Uma coisa é uma falta dura, outra é falar com o árbitro e levar amarelo. Temos que ter equilíbrio emocional, mas era um jogo que queríamos muito ganhar e os jogadores acabam por se exceder um pouco. O árbitro deveria ter tido bom senso e mais calma atendendo ao jogo que era", concluiu.

O Braga venceu (1-0), este domingo, o Sporting na Pedreira, em jogo da 19.ª jornada da Liga. O único golo do encontro surgiu já na segunda parte, por Trincão. Bruno Fernandes, que este sábado se estreou no Manchester United, esteve nas bancadas e o final da primeira parte ficou marcado por um momento tenso entre Galeno e Luís Neto.