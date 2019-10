Silas: "O Paços, se calhar, nem merecia perder"

Ontem às 23:21 Facebook

No final da partida em Paços de Ferreira, o treinador do Sporting, Jorge Silas, reconheceu que foi um jogo equilibrado e que o adversário "se calhar nem merecia perder".

O Sporting venceu, esta noite de quinta-feira, o Paços de Ferreira, por 2-1, no estádio Capital do Móvel, num encontro da nona jornada da Liga.

"Foi um jogo muito difícil, sabíamos que ia ser difícil pela mais-valia do adversário. Uma equipa que joga em casa, que tira muitos cruzamentos, chegam ao ataque facilmente, constroem bem", elogiou o técnico leonino, continuando: "Poderíamos, depois do golo, ter gerido melhor o jogo. Ainda nos faltam alguns passos nesse sentido, de gerir o jogo em vantagem. Mais uma vez não conseguimos, também porque o Paços criou muitas dificuldades e acabámos por sofrer o golo, merecido por aquilo que estava a fazer. O Paços fez um belo jogo e está de parabéns, se calhar, nem merecia perder".

E é um Sporting a jogar como o fez na primeira metade, que Jorge Silas espera ver mais. "Claramente, um Sporting a controlar mais o jogo, mesmo que o resultado não seja favorável. No caso até era, mas para o final da primeira parte, já começámos a cometer erros que não deveríamos. Acho que aí, o aspeto psicológico dos jogadores ainda está aquém do que precisam para gerir o jogo em vantagem. Na segunda parte, o Paços foi superior também por isso, porque deixámos de fazer o que tínhamos feito. De qualquer das maneiras, atitude, coração e empenho. As duas equipas foram fortes e acabámos por ser mais felizes", completou o treinador dos leões.

Com este triunfo, os leões somam três vitórias seguidas na Liga desde que Silas assumiu o comando da equipa. "É importante para a estabilidade, confiança. E entre nós, equipa técnica, jogadores, as vitórias trazem confiança, ao contrário das derrotas. Para nós era importante ganhar, por isso neste momento, para nós, mais importante era o resultado, porque não tivemos tempo para preparar a equipa para ter boas exibições e resultados", frisou o técnico.