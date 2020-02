Silas: "Pode haver quem queira condicionar os árbitros"

Norberto Lopes Hoje às 14:38 Facebook

Treinador do Sporting comenta um dos temas quentes das últimas semanas.

Na antevisão do jogo com o Rio Ave, o treinador do Sporting comentou o tema das arbitragens, muito em voga no futebol português. Jorge Silas não teme que os árbitros estejam condicionados pelo barulho de fundo das últimas semanas. "Não temo. Acho que os árbitros cometem erros em todo o lado. Não é só aqui. É verdade que uma vez ou outra nos podemos sentir prejudicados, mas acho que no geral os árbitros e as arbitragens não são más", adiantou o técnico.

"Não acredito que estejam condicionados, porque têm qualidade. Pode haver quem os queira condicionar, isso já é outra coisa", sublinhou Jorge Silas.

O jogo entre o Rio Ave, quinto no campeonato, com 32 pontos, e o Sporting, terceiro, com 35, está agendado para sábado, às 20.30 horas, em Vila do Conde e será arbitrado por Fábio Veríssimo (AF Leiria).