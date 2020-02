Silas: "Podemos começar a pensar nos dois que estão à nossa frente"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:26 Facebook

No rescaldo da vitória em Alvalade frente ao Portimonense, Silas elogiou a exibição da equipa, principalmente na segunda parte, e abordou o ambiente de tensão que se vive no clube.

"Foi claramente uma exibição em crescendo. Na primeira parte não estivemos ao nível exigido, mas também por culpa do adversário. Há sempre a tendência de se dizer que as equipas grandes quando não estão a jogar bem é por culpa própria, mas também há mérito do adversário. Na segunda parte alterámos o sistema e controlámos o jogo todo. Quero dar os parabéns ao Portimonense e à nossa equipa também, que conseguiu melhorar muito na segunda parte", começou por dizer o treinador do Sporting.

Com o triunfo deste domingo, os leões subiram ao terceiro lugar e Silas apontou a mira para os dois primeiros, sublinhando que ainda há muito campeonato pela frente.

Agrada-nos estar em terceiro, podemos começar a pensar nos dois que estão à nossa frente

"Ainda é cedo, há muito jogo pela frente, agrada-nos estar em terceiro, podemos começar a pensar nos dois que estão à nossa frente, chegámos com a equipa em nono, agora estamos em terceiro e estamos satisfeitos. O próximo jogo é muito difícil, contra uma equipa - Rio Ave - que já ganhou aqui duas vezes esta época. Temos de pensar em ganhar todos os jogos que vierem. A nossa ideia é ganhar", acrescentou, abordando ainda o momento de tensão que se vive no clube, entre a direção e os adeptos.

"Estou no futebol desde os 10 anos, como jogador fiz 31 e já levo dois como treinador. O que aprendi é que o futebol dá-nos sempre uma oportunidade de levantar-nos quando erramos. Se não quiser ser criticado não vinha para o futebol. Se estivermos em casa não somos criticados. Mas para isso ia para um clube de bairro, onde após errar levo uma palmada nas costas. Há milhões de pessoas que gostariam de estar no nosso lugar", concluiu.

O Sporting venceu (2-1), este domingo, o Portimonense em Alvalade, na 20.ª jornada da Liga. Jackson Martínez inaugurou o marcador e Mathieu, com um golaço, restabeleceu o empate. Na segunda metade, um autogolo de Jadson selou a reviravolta para os leões.