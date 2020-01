Silas: "Precisamos de gente"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:36 Facebook

Depois da derrota frente ao Benfica em Alvalade, Silas considerou o jogo "equilibrado" e abordou uma possível transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United.

"Foi um jogo muito dividido, com o Benfica melhor na primeira parte e nós muito melhor na segunda, que foi quando o Benfica num ressalto marcou. Tivemos boas ocasiões, com números similares ao adversário, fizemos um jogo razoável, mas eles marcaram e nós não. Perdemos por 2-0 num jogo em que acho que o empate se ajustava. A diferença pontual é grande e precisamos de gente que torne o plantel mais competitivo", começou por dizer o treinador do Sporting, garantindo ainda que o resultado desta sexta-feira em nada muda a importância da Taça da Liga, competição em que os leões estão na final four.

"A Taça da Liga tem a mesma importância que tinha depois do resultado de hoje. Queremos ganhar a Taça da Liga, queremos defender um título que é nosso. Mesmo que ganhemos a Taça da Liga e nos aproximemos do duo da frente não será uma boa temporada. Uma temporada destas não é boa. O que tem acontecido até agora não podemos considerar como bom. Não podemos ficar contentes por fazermos um jogo repartido e não ganharmos, porque os resultados contam muito", acrescentou.

Quanto a Bruno Fernandes - o médio pode ter feito, esta sexta-feira, o último jogo de leão ao peito e emocionou-se no final do clássico -, Silas não abriu o jogo, assegurando que espera contar com o atleta já na terça-feira, no jogo com o Braga para a Taça da Liga: "Vou preparar a meia final da Taça da Liga com o Bruno Fernandes, mas até lá não sei o que pode acontecer".

O Benfica venceu, esta sexta-feira, o Sporting em Alvalade na 17.ª jornada da Liga. Rafa, que saltou do banco na segunda parte, bisou e deu a vitória aos encarnados. Na primeira parte, Acuña ainda marcou mas o golo foi anulado por fora de jogo.