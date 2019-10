Silas: "Precisamos do apoio dos nossos adeptos"

Hoje às 17:52 Facebook

Num momento de guerra aberta entre direção e grupos organizados leoninos, o treinador aparece a pôr água na fervura, no lançamento do jogo de quinta-feira às 20 horas frente ao Rosenborg, em Alvalade, para a Liga Europa.

"Estamos preparados para vencer o jogo e precisamos do apoio dos nossos adeptos, como fizeram com o LASK Linz. Se pudermos ser ainda mais e ter o estádio cheio, melhor ainda", referiu Jorge Silas, em declarações ao canal do clube.

Para o treinador do Sporting, este encontro com o último classificado do Grupo D, ainda sem qualquer ponto, "não tem caráter decisivo", mas a conquista dos três pontos "é muito importante". Porquê? "Para ficarmos com alguma vantagem sobre o Rosenborg. É um jogo que tem ainda mais importância, porque o primeiro jogo foi perdido e só temos três pontos. Era importante fazermos seis para depois encararmos os outros jogos com mais tranquilidade".

Imediatamente atrás deste jogo europeu está uma derrota marcante, frente ao Alverca, que atirou o Sporting para fora da Taça de Portugal, situação que poderia ter ferido ainda mais a equipa. Todavia, Silas garante que viu evoluções na última semana.

"Temos vindo a melhorar, temos mais controlo com bola, menos pressa nas decisões iniciais das jogadas. Acho que isso é importante para nós, para depois podermos chegar com muita gente à frente. Isso também nos dá a sensação de que temos o jogo controlado. Esta semana serviu para isso, ainda nos faltam dois dias para melhorarmos um pouco mais. Queremos ir por aí, é provável que já se comece a ver mais algumas ideias nossas", referiu o treinador recém-chegado ao comando técnico dos leões.