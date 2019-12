Silas: "Seria difícil de ganhar, independentemente da equipa que apresentássemos"

Ontem às 22:13 Facebook

Twitter

Partilhar

No final da partida com os austríacos do LASK, da sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa, que o Sporting perdeu por 3-0, o treinador Jorge Sila afirmou que estava ciente que seria "um jogo difícil", em especial após a expulsão.

"Ficámos com menos um jogador cedo. Alguns deles até estiveram bastante bem, contra uma equipa difícil. Fomos os únicos a ganhar-lhes. O PSV veio aqui, perdeu [4-1] e não estava com menos um. Nós sabíamos que era um jogo difícil. Seria difícil de ganhar, independentemente da equipa que apresentássemos", salientou o técnico leonino, ressalvando: "Também ninguém nos garante que ganharíamos com todos os jogadores".

Sobre as ausências de peças-chave, Silas recordou que Bruno Fernandes está castigado, Mathieu limitado fisicamente, e Wendel e Doumbia "com quatro jogos seguidos e um risco de lesão muito elevado". "E não podemos hipotecar o resto da época por um jogo. Queríamos ganhar, mas temos de pensar noutras coisas. O nosso plantel é este. De qualquer maneira, temos bons jogadores e bons profissionais que merecem jogar", avançou o treinador.

Apesar do desfecho negativo, Jorge Silas retirar qualquer pressão sobre os jogadores mais jovens. "Apresentámos uma equipa e jogadores do Sporting, não estou a perceber qual é a polémica. Não poder pensar no seguinte: Vamos apostar na formação. Apostamos e não estamos dispostos a correr riscos? Então não se aposta na formação. É uma mentira! A nossa ideia é dar oportunidade também aos jovens", frisou o treinador dos leões, acrescentando: "Em jogos em que haja uma grande tensão e muito a perder? Não! Em jogos competitivos, bons para eles, mas em que não tenham o peso de jogar, cometer erros e que fiquem marcados".

"É preciso paciência, valentia e coragem para os meter. Quem não percebe, não percebe. Se há gente que não quer apostar nos jovens deles, tudo bem. Nós apostamos e temos confiança neles. São eles que nos dão garantias para o futuro, claramente. Há uns anos o Sporting saiu de uma crise com os jovens da formação. Não vejo qual é o problema de apostar neles", completou.