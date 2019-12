Silas: "Só temos uma coisa a fazer, que é ganhar"

Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador Jorge Silas assumiu, esta sexta-feira, que o Sporting está obrigado a vencer o Portimonense e mostrou-se confiante num possível deslize do Rio Ave perante o Gil Vicente, na jornada decisiva da Taça da Liga.

"Só nos interessa um resultado. Vamos defrontar o líder do grupo e o empate para o Portimonense pode dar. Para nós, só a vitória. Vamos lá para ganhar. Já joguei contra o Portimonense muitas vezes. Espero um futebol positivo, um jogo aberto, com as duas equipas a procurarem o golo", afirmou Silas, em declarações à Sporting TV.

No grupo C, para assegurar o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga, os leões, que têm três pontos, precisam de vencer no sábado no Algarve e esperar que, à mesma hora, o Rio Ave (quatro) não vença o Gil Vicente, em Vila do Conde.

"Não vamos pensar no outro jogo. Só temos uma coisa a fazer, que é ganhar. Depois logo se vê o que acontece no outro jogo. Acredito que o Gil Vicente pode ganhar ao Guimarães. Tem feito bons resultados", referiu o técnico de 43 anos.

O Portimonense-Sporting e o Rio Ave-Gil Vicente estão ambos agendados para as 17 horas.