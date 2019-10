Silas: "Wendel tem de querer ser ajudado"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Em antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, Silas abordou o castigo de Wendel e disse estar a estudar o regresso de alguns atletas dos leões.

Wendel transgrediu o regulamento interno do Sporting e acabou por ser despromovido para a equipa de sub-23. Questionado sobre o castigo ao brasileiro, Silas garantiu acreditar na qualidade do jogador.

"A única coisa que digo em relação ao Wendel, além do que já disse, é que continuámos a acreditar nele. Não é minha intenção perder o Wendel. Sou das pessoas que menos gosta desta situação, que não foi criada por mim. Agimos consoante o que consideramos serem os interesses do Sporting. Não está fora de questão que ele regresse, nunca me passou pela cabeça. Tem um enorme potencial, tem de querer ser ajudado", começou por dizer, acrescentando não haver ainda data para o fim do castigo.

"Isto acabou de acontecer, vamos ver como é que o Wendel reage. Vamos estando em contacto com ele. Não tenho nenhum problema direto com ele. Tentei falar com ele, dar o meu ponto de vista e ele conseguiu perceber. Também é fácil e não é algo taxativo. Wendel não matou ninguém. Acho que ele vai perceber".

Relativamente ao jogo com o Paços de Ferreira, o treinador do Sporting reconheceu que pondera fazer algumas mudanças, dado o elevado número de jogos, mas garantiu a titularidade de Jesé.

"O Jesé já vinha a treinar muito bem e está a ficar com uma condição física que é importante para ele. Tem realmente muito potencial. Não é qualquer jogador que joga no Real Madrid, no PSG e no Bétis do ano passado. Tem vindo a adaptar-se e o golo é fruto do trabalho dele. Vai continuar a ser opção e pode vir a ser muito importante para nós no futuro".

O Sporting defronta, esta quarta-feira fora de casa, o Paços de Ferreira em jogo a contar para a nona jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo Sousa.

Defesas: Tiago Ilori, Coates, Ristovski, Mathieu, Borja e Neto.

Médios: Eduardo, Miguel Luís, Bruno Fernandes, Acuña e Doumbia.

Avançados: Vietto, Jesé, Rafael Camacho, Bolasie e Luiz Phellype.