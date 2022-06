Silvestre Varela renova por uma temporada com os dragões

Aos 37 anos, o extremo Silvestre Varela vai continuar a ser uma das figuras da equipa B dos portistas, tendo prolongado a ligação por mais uma temporada. "Serei mais um no balneário a lutar para vencermos cada desafio que teremos pela frente", prometeu.

Silvestre Varela chegou ao F. C. Porto em 2009, após ter sido contratado ao Estrela da Amadora, e cumpriu cinco épocas de grande sucesso nos dragões, antes de rumar, por empréstimo, ao West Bromwich e ao Parma.

Acabaria por regressar à Invicta em 2015/16, antes de ser transferido definitivamente para o Kayserispor. Depois de três temporadas no futebol turco, o regresso a Portugal aconteceu pela porta do Belenenses SAD e, no ano passado, foi dos jogadores mais utilizados no F. C. Porto B, tendo marcado quatro golos e feito seis assistências nos 30 jogos disputados na Liga 2.

"Estou muito feliz por continuar mais um ano naquela que é a minha casa. É bom sentir que o clube continua a confiar em mim e, como sempre, vou dar tudo em todos os momentos para ajudar e contribuir para as metas da equipa", afirmou Varela, aos canais de comunicação do F. C. Porto.