Sílvia Domingos vai arbitrar um clássico da Liga francesa

JN Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A árbitra internacional da AF Setúbal foi a escolhida para dirigir o encontro entre o Lyon e o PSG, deste domingo, e vai ser a primeira portuguesa a dirigir um jogo do principal campeonato feminino francês.

No âmbito do protocolo de intercâmbio de árbitros, estabelecido entre as federações francesa e portuguesa, Sílvia Santos foi a escolhida para arbitrar o clássico entre o Lyon e o PSG, da Liga feminina, marcado para domingo, às 21 horas. A nomeação foi anunciada pela Federação Francesa.

"Como parte do acordo entre a FFF e a FPF, o jogo da principal liga feminina entre Lyon e Paris será apitado, no domingo à noite (21h), por Sílvia Domingos assistida por dois compatriotas", pode ler-se em comunicado.

Sílvia Domingos, árbitra internacional da Associação de Futebol de Setúbal, vai ser assistida por Andreia Sousa e Cátia Tavares e será a primeira portuguesa a dirigir um jogo do principal campeonato feminino francês.