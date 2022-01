Sílvio e Jorge Fernandes com covid-19

JN/Agências Hoje às 16:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Os vimaranenses comunicaram, esta sexta-feira, que Jorge Fernandes e Sílvio testaram positivo à covid-19 e não são opções para a partida contra o Estoril, no domingo, referente à 19.ª jornada da Liga.

Depois de terem acusado positivo no teste antigénio, os resultados foram confirmados através de teste PCR. Neste momento os defesas estão em isolamento e a "cumprir o plano de contingência".

Os jogadores infetados não são dos mais utilizados por Pepa, em 2021/22. Jorge Fernandes, de 24 anos, só participou em nove partidas, enquanto Sílvio ainda aguarda a estreia nesta temporada.

No plano desportivo o V. Guimarães está no oitavo lugar da classificação, com 24 pontos, já o Estoril segue na sexta posição, com 25, embora tenha menos um jogo disputado.