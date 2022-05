Sílvio não entra nos planos de Pepa e despede-se do V. Guimarães

Experiente defesa está em final de contrato e não vai prolongar o vínculo com os vimaranenses, que terminaram a última edição da Liga na sexta posição.

O internacional português Sílvio não vai renovar contrato com o V. Guimarães e já anunciou a despedida da Cidade-Berço, através de uma nota nas redes sociais.

"Gostava muito de ter ajudado mais dentro de campo, mas infelizmente não foi possível. Agradecer a forma como me receberam quando aqui cheguei. Rapidamente me senti em casa, rapidamente fiz grandes amizades, e é por isso que me custa tanto despedir. Desejo a maior sorte do mundo para o clube, que tenha paz (muitas das vezes é a única coisa que precisa) para obter os resultados pretendidos", começou por dizer.

O experiente defesa fez questão ainda de ressalvar que os problemas físicos foram ultrapassados há bastante tempo.

"Um pequeno à parte para tirar algumas dúvidas. Sinto-me a 100% há muito tempo. Se não joguei o pretendido, foi unicamente por opção técnica. Opção essa que temos sempre que respeitar, sermos resilientes e não aceitar. Um abraço forte a todos os vitorianos. Vemo-nos nos relvados", esclareceu.