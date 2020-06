Simão Freitas assume cargo de diretor técnico do Shandong Luneng

Nuno Barbosa Hoje às 12:33 Facebook

Há mais um treinador português a brilhar lá fora, mais concretamente na China, onde Simão Freitas foi apresentado, esta terça-feira, como diretor técnico do ​​​​​​​Shandong Luneng, num contrato válido por três anos com mais dois de opção.

"Várias pessoas concorreram a este lugar. Profissionais da Holanda, da Espanha e da Bélgica apresentaram projetos para desenvolver no clube e o escolhido foi o meu. A minha função passará por desenvolver os jovens jogadores chineses, por forma a que cheguem à primeira equipa e à seleção nacional. Também terei de desenvolver treinadores e tornar a academia do Shandong Luneng na mais forte do mundo, porque condições para isso não faltam", explicou, ao JN, Simão Freitas, pouco depois da apresentação.

Atualmente com 39 anos, Simão Freitas iniciou carreira em 2004, como adjunto de Luís Campos, no Beira-Mar. Nessa mesma qualidade, integrou equipas técnicas de Naval, Penafiel, Boavista e Tondela. No FC Zimbru (Moldávia) foi treinador principal e apurou a equipa para a Liga Europa. Serviu ainda a formação do F. C. Porto como treinador principal e adjunto, tendo chegado a número 2 da equipa B.

Brilhou em Terras de Vera Cruz, no comando do Desportivo Brasil, onde alcançou pela primeira vez na história do clube o acesso às meias-finais do Paulistão A3, bem como o apuramento para a segunda fase da Copa Paulista, em 2019. A cereja no topo do bolo, que seria o acesso à série A2 do Paulistão escapou na derradeira jornada, mas não invalida o reconhecimento pelo trabalho lá desenvolvido.

Agora, regressa com poder reforçado ao Shandong Luneng, onde já tinha assumido as funções de coordenador da formação e treinador da equipa sub-21.