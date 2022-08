Simão Sabrosa antevê seis jogos entusiasmantes em grupo "difícil" para o Benfica

JN/Agências Hoje às 19:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor de relações internacionais do Benfica, Simão Sabrosa, anteviu hoje seis jogos entusiasmantes no "difícil" Grupo H da Liga dos Campeões de futebol.

"É um grupo de grande qualidade, com a garantia de que vamos ter seis jogos entusiasmantes. A Juventus é um clube histórico do futebol europeu, o Paris Saint-Germain tem um plantel recheado de grandes jogadores, o Maccabi é campeão de Israel, também superou quatro jogos da qualificação", afirmou o antigo futebolista, em declarações ao canal do clube 'encarnado'.

O Benfica vai encontrar no agrupamento o Paris Saint-Germain, campeão francês, a Juventus e o Maccabi Haifa, bicampeão israelita, que eliminou os gregos do Olympiacos, os cipriotas do Apollon e os sérvios do Estrela Vermelha, na fase de qualificação.

"Vai ser um grupo difícil, mas vamos sempre manter o mesmo objetivo: passar a fase de grupos. Tivemos a grandeza de chegar à fase de grupos, portanto vamos disputá-la da melhor forma. Depois desta qualificação brilhante, em que jogámos com muita qualidade, ao nível da Liga dos Campeões, estes adversários devem ter isso em consideração", referiu Simão Sabrosa.

O dirigente do emblema das 'águias' recordou a campanha da época passada, em que o Benfica chegou aos quartos de final, fase em que foi eliminado pelo Liverpool, enaltecendo o desempenho recente dos comandados do alemão Roger Schmidt, que eliminaram Midtjylland e Dinamo Kiev, para chegarem a esta fase.

"O conforto que os jogadores podem ter é manter a competência, com o exemplo que tivemos na época passada, com o belo exemplo que fizemos na Liga dos Campeões", concluiu.

Já o vice-presidente da Juventus recorda o "histórico desfavorável" com as águias. "É um grupo difícil, com outras três equipas fortes. Os nossos adversários dispensam apresentações, incluindo o Benfica, com quem temos um histórico desfavorável", disse Pavel Nedved.

PUB

A fase de grupos realiza-se em 06 e 07 de setembro (primeira jornada), 13 e 14 de setembro (segunda), 04 e 05 de outubro (terceira), 11 e 12 de outubro (quarta), 25 e 26 de outubro (quinta) e 01 e 02 de novembro (sexta e última).

A final da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões vai ser disputada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, depois de em 2020 e 2021 os embates finais terem sido disputados em Lisboa e no Porto, respetivamente, devido à pandemia de covid-19.