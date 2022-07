Simão sobre o sorteio da Champions: "Vai ter o mérito de jogar contra o Benfica"

JN/Agências Hoje às 13:27 Facebook

O antigo futebolista Simão Sabrosa disse, esta segunda-feira, que os encarnados têm de encarar com seriedade e rigor o adversário da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a sair entre Midjytlland ou AEK Larnaca.

"É uma realidade, o Benfica vai ter de encarar o adversário com toda a seriedade e rigor. Ainda não sabemos quem será, mas destas duas equipas qual delas passar terá o maior mérito contra o Benfica. A nossa equipa está focada para este primeiro jogo e vamos esperar para ver quem será o adversário", disse o atual diretor para as relações internacionais em declarações à BTV.

Simão Sabrosa elogiou o trabalho que os encarnados têm vindo a fazer na pré-época, com sinais positivos, mas deixou claro que existe um respeito e foco, com o objetivo de preparar o melhor possível a entrada em competição.

"Tem estado à vista de todos que o plantel está a trabalhar muito bem, a assimilar com qualidade as ideias do nosso treinador, como se viu até agora na pré-temporada. O adversário vai receber o nosso maior respeito", acrescentou.

O sorteio da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões determinou que o Benfica vai defrontar o vencedor da ronda anterior entre os dinamarqueses do Midtjylland ou os cipriotas do AEK Larnaca, que se defrontam em 19 e 26 de julho.

Já o primeiro encontro entre a equipa portuguesa e o vencedor da segunda pré-eliminatória disputa-se em 2 ou 3 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa, e o segundo em 9 de agosto, na Dinamarca ou no Chipre.

Para chegarem à fase de grupos, na qual já estão o campeão nacional F. C. Porto e o vice Sporting, os encarnados, terceiros da Liga portuguesa, terão de ultrapassar a terceira pré-eliminatória e ainda o play-off.

No"'play-off" (16 e 17 e 23 e 24 de agosto), com sorteio em 2 de agosto, o Benfica poderá defrontar Mónaco (França), PSV Eindhoven (Países Baixos), Dínamo de Kiev (Ucrânia), Sturm Graz (Áustria) ou o Fenerbahçe (Turquia), orientado por Jorge Jesus.