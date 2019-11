Simeone irado com João Félix antes dos elogios a... Ronaldo

JN Hoje às 20:00 Facebook

Recuperado de lesão, João Félix regressou ao ativo no passado fim de semana, nos últimos 15 minutos do empate (1-1) do Atlético Madrid em casa do Granada. O avançado português esteve pouco tempo em campo, mas o suficiente para despertar a ira do treinador Diego Simeone.

O canal espanhol Movistar+ registou o momento e partilhou-o nas redes sociais. Nas imagens pode ver-se o treinador a pedir "por favor" a Félix para fechar um dos corredores laterais, mas o jogador voltava sempre ao central. A dada altura, Simeone não consegue esconder o nervosismo e desata aos berros com o avançado.

Apesar de tudo isso, João Félix foi convocado para o jogo desta terça-feira, em Turim, frente à Juventus, da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa de lançamento dessa partida, Simeone até elogiou Félix, mas curiosamente foi Cristiano Ronaldo que colocou num pedestal.

"Cristiano é um campeão, é o número um. É um jogador extraordinário, que faz a diferença. Mas isto não é Cristian contra o Atlético, é a Juventus contra o Atlético", referiu o treinador argentino do Atlético Madrid.

Sobre o regresso de Félix às opções, sem tocar na reprimenda que lhe deu no tal jogo com o Granada, Simeone referiu: "Está connosco há pouco tempo e lesionou-se há pouco mais de um mês. Precisamos dele, porque é um jogador diferente, com características que mais ninguém neste plantel tem. Com a sua humildade, trabalho e vontade de melhor, continuará a crescer, porque tem muito talento".

O Juventus-Atlético Madrid, refira-se, tem pontapé de saída marcado para as 20 horas portuguesas de amanhã.