Simeone: "O adversário foi superior"

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, não escondeu a frustração pela derrota, por 2-1, no Estádio do Dragão, resultado que ditou o adeus da equipa espanhola às competições europeias em 2022/23.

"O adversário foi superior a nós. Teve velocidade, intensidade e melhores posicionamentos para ganhar as segundas bolas. Converteu as duas primeiras chances que teve e foi contundente. Temos de começar a melhorar e ver aquilo que se passou este ano e no ano passado nas provas europeias", resumiu "Cholo", assumindo que o último lugar do Grupo B é "merecido".

"Está a custar-nos e temos de ver de que forma podemos melhorar na Europa, porque os números são maus. Não ganhamos há cinco jogos, marcámos poucos golos e todos os adversários foram superiores. Acabámos no lugar que merecemos e temos de aceitar a realidade. A partir daqui, começa uma nova realidade, que passa pela Liga espanhola e pela Taça do Rei. Há que estar fortes e juntos para sair deste momento de dificuldade", pediu.

"Estamos chateados por ficar fora da Liga Europa. Queríamos continuar a competir na Europa, mas seguiremos em frente com aquilo que temos. Não duvido de que estamos todos no mesmo caminho. Discutimos, como acontece em qualquer lado, mas há um objetivo comum. Vamos enfrentar com personalidade aquilo que resta na temporada", prometeu, a terminar, Diego Simeone.