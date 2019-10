Simeone: "O médico disse-me que a lesão de Félix é algo grave"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:05 Facebook

Simeone abordou a lesão de João Félix após o encontro com o Valência que os colchoneros empataram (1-1). O treinador da equipa de Madrid afirmou que "é algo grave".

"Não falei com o João, pensei que não fosse algo sério. Mas o médico disse-me que é algo grave. Esperamos que esteja de regresso brevemente", disse em conferência de imprensa após o jogo com o Valência.

O jogador português saiu lesionado aos 80 minutos e o Atlético de Madrid já fez o ponto da situação: "João Félix teve de sair do terreno de jogo devido a uma forte torção do tornozelo direito. Irão ser realizados exames em breve", escreveu no Twitter.

O Atlético de Madrid cedeu este sábado um empate a uma bola na receção ao Valência, na nona jornada da Liga espanhola, a terceira igualdade consecutiva. Foi Diego Costa, de penálti aos 36 minutos, a abrir o marcador para os colchoneros, antes de Dani Parejo empatar, aos 82. O resultado deixa o Atlético no quarto lugar, com 16 pontos, agora atrás do Granada, que venceu na sexta-feira o Osasuna, com um golo de Domingos Duarte, e que é terceira, com 17.