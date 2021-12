Simeone quer que João Félix seja "decisivo e constante"

JN/Agências Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português João Félix vai ser titular na deslocação do Atlético de Madrid, na quarta-feira, ao recinto do Granada, em atraso da nona jornada da Liga espanhola, e o treinador Diego Simeone espera que seja "determinante".

O treinador argentino dos "colchoneros" disse esperar que João Félix seja um jogador decisivo e "constante no jogo", como o foi nas segundas partes, em que entrou, nos jogos com o Real Madrid e com o Sevilha, que a equipa perdeu.

Simeone alertou também que o jogador português é muito castigado pelos adversários, mas quando se consegue virar e atacar, considerando que é uma das suas grandes qualidades, permite ao Atlético de Madrid "ser uma equipa muito mais vertical".

"Não tem tido muita continuidade devido às lesões que teve desde o início da época. Todos esperamos o melhor dele e ele também. Não tenho nenhuma dúvida, ao ver as suas últimas exibições com o Real Madrid e o Sevilha, que está nesse caminho", considerou ainda o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

João Félix, que chegou ao Atlético de Madrid em 2019/20, transferido do Benfica por 120 milhões de euros, tarda em afirmar-se no clube espanhol, com algumas lesões ao longo das três épocas em Espanha.

Esta época, o cenário não tem sido diferente, e o avançado português começou por falhar o arranque dos trabalhos, depois de ser operado em julho ao tornozelo direito, e já em novembro voltou a desfalcar a equipa, com uma lesão muscular.

O jogador também nem sempre é opção a titular para Simeone, e nos 14 jogos em que participou esta temporada apenas em seis entrou de início.

PUB

O Atlético de Madrid, quinto classificado, visita esta quarta-feira o Granada, 17.º, de Luís Maximiano, João Costa e Domingos Duarte, em jogo em atraso da nona jornada de "La Liga".