Simeone sobre Félix: "Por Portugal mostrou compromisso, é isso que precisamos dele"

O treinador do Atlético de Madrid, Diego ​​​​​​​Simeone, garantiu esta sexta-feira ter gostado das exibições de João Félix ao serviço da seleção lusa, e assumiu o desejo de que o futebolista faça o mesmo na equipa madrilena.

"Vi os jogos que disputou pela sua seleção e gostei do seu desempenho, e adaptação. Sabemos que tem talento e que pode aparecer a qualquer momento num jogo. Por Portugal mostrou compromisso e vontade de corresponder ao que a equipa precisava, é isso que precisamos dele em relação à nossa equipa", afirmou o técnico argentino, em conferência de imprensa.

Simeone, que foi questionado sobre a possibilidade de Félix jogar em simultâneo com Luís Suárez e Diego Costa, admitiu que o jovem internacional português pode jogar em várias posições.

"Posso colocá-lo em quatro posições do ataque, na direita ou na esquerda. Ele cai muito bem pela esquerda porque gosta de arrancar dessa zona, e tendo dois avançados como Costa e Suárez evidentemente tem mais possibilidades de passe. Mas, também precisamos de ter uma estrutura defensiva que sustente essa possibilidade", referiu.

João Félix foi titular nos dois últimos encontros de Portugal para a Liga das Nações, tendo saído aos 75 minutos do jogo com a Suécia (3-0), e aos 89 do embate com a França (0-0).

No encontro particular com a Espanha (0-0), disputado em 07 de outubro, o avançado português entrou em campo aos 72 minutos para o lugar de Cristiano Ronaldo.