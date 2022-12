Simeone sobre João Félix: "Ninguém é imprescindível"

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, abordou, esta quarta-feira, a situação do avançado português João Félix que, recorde-se, foi apontado a deixar os "colchoneros" no mercado de janeiro. O técnico argentino admite que o internacional luso "é importantíssimo" no plantel, mas destaca que o grupo é sempre o mais importante.

Depois de, durante o Mundial do Catar, o CEO do Atlético, Gil Marín, ter admitido que a relação entre o treinador e o jogador não era a melhor e que o avançado devia rumar a outras paragens, Simeone garantiu, em conferência de imprensa, não ter tantas certezas.

"Eu gosto é do Atlético e quero que ganhe, só isso me interessa. Depois, o que tiver de acontecer, acontecerá. Ninguém é imprescindível e as coisas são o que são", disse o argentino, antes de revelar que, teoricamente, conta com Félix para a segunda metade da temporada.

"O João é importantíssimo. Fez um bom Mundial, participou em golos. Oxalá possamos ter o João do Mundial, pode consegui-lo com a equipa. Oxalá lhe demos a serenidade e a alegria para que possa mostrar o que fez no Mundial e que foi muito bom", acrescentou, referindo-se ao golo e às duas assistências protagonizadas pelo avançado durante o Catar 2022.