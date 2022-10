Simeone sobre João Félix: "Pedir a bola para marcar o penálti mostra atitude"

André Bucho Hoje às 15:52 Facebook

Técnico gostou do gesto do português, que quis cobrar a grande penalidade decisiva para o Atlético Madrid frente ao Leverkusen, mas avisa que "a atitude é maior do que uma situação".

Diego Simeone, técnico do Atlético Madrid, falou de João Félix na antevisão ao encontro com o Cadiz, no sábado, da 12.ª jornada da Liga espanhola. O técnico foi questionado sobre a atitude do internacional português, que quis cobrar uma grande penalidade já nos descontos, que acabou por ser falhada por Carrasco e que valeu eliminação dos "colchoneros" da Liga dos Campeões.

"Pedir a bola para marcar o penálti mostra atitude, perante uma situação que podia definir o jogo, mas a atitude é maior do que uma situação", disse o argentino, que comentou o facto de Félix ter ido festejar o aniversário da namorada, a atriz Magui Corceiro, em Madrid, após o final do jogo.

"Não tenho nada a dizer da sua vida privada. Se tiver algo a dizer, digo ao João. Não falo do João nem do Rodrigo, nem de ninguém. Trato de resolver essas questões mais internas e nada mais. Temos de continuar a trabalhar", explicou Simeone.

O Atlético de Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões depois de ter empatado em casa 2-2 frente ao Leverkusen, resultado que valeu a passagem do F.C. Porto aos oitavos da competição.