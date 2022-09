Simon Banza eleito melhor jogador da Liga em agosto

JN/Agências Hoje às 18:18 Facebook

O avançado francês Simon Banza, do Sporting de Braga, foi eleito o melhor jogador da Liga portuguesa de futebol durante o mês de agosto, anunciou hoje o organizador da competição.

De acordo com a Liga Portugal, o jogador de 26 anos, que marcou cinco golos nas primeiras quatro jornadas, obteve 34,74% dos votos dos 18 treinadores da prova, superando João Mário (Benfica), que ficou em segundo com 13,89%, e o argentino Enzo (Benfica), terceiro com 9,72.

Durante o mês de agosto, Simon Banza, que já tinha sido eleito o melhor avançado neste arranque de Liga, marcou frente a Sporting, Famalicão, Marítimo e Arouca.

Esta é a segunda aventura do avançado francês no futebol português, depois de em 2021/22 ter representado o Famalicão, registando 17 golos em todas as competições.

Enzo Fernández foi eleito o melhor médio durante o mês de agosto, enquanto Morato, também do Benfica, foi considerado o melhor defesa e Ricardo Batista, do Portimonense, o melhor guarda-redes.

Na categoria de treinadores, o alemão Roger Schimdt, que levou o Benfica a vencer todos os jogos neste arranque da temporada, levou o prémio de melhor técnico em agosto.

Na Liga 2, o brasileiro André Clóvis, do Académico Viseu, ganhou de melhor jogador do mês.

Paulo Alves, do Moreirense, foi eleito o melhor treinador.